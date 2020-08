Auch Katzen gerettet

Teenager rettet Seniorinnen aus brennender Wohnung

Am Dienstag brannte in Chavannes-près-Renens VD eine Wohnung. Ein 19-Jähriger rettete zwei ältere Frauen vor den Flammen. Verletzt wurde niemand.

Ein 19-Jähriger hat am Dienstagnachmittag zwei Seniorinnen aus einer brennenden Wohnung in Chavannes-près-Renens VD gerettet. Er wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Auch zwei Katzen konnten evakuiert werden. Der Teenager war der Nachbar der 70 und 72 Jahre alten Frauen, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Die Seniorinnen hatten auf den Balkon Zuflucht gesucht und um Hilfe geschrien.