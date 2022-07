Trauerfeier: Teenager-Sohn trägt den Sarg von BBC-Moderatorin Deborah James

Der Korbsarg aus geflochtenem Bambus der 40-Jährigen war geschmückt mit weissen Rosen, die nach ihr benannt sind. Diese bestimmte Art der Blume wird in England verkauft, um weiterhin Spenden für die Darmkrebsforschung zu sammeln.

Am Mittwoch fand in London die Beerdigung von Deborah James statt.

«Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Dame Deborah James bekannt geben zu müssen – der wunderbarsten Ehefrau, Tochter, Schwester und Mutter», teilte die Familie der BBC-Moderatorin , die von der Queen (96) für ihre Aufklärungsarbeit über Darmkrebs geadelt wurde, auf Instagram mit. Die 40-Jährige habe den langen Kampf gegen die Krankheit am 28. Juni verloren und sei friedlich eingeschlafen. Nun wurde sie in London von Familie und Freunden verabschiedet.

In einem Rolls-Royce wurde der Sarg der Podcasterin am Mittwoch durch die Strassen der britischen Hauptstadt zur St. Mary’s Church gefahren. Eskortiert wurde das Fahrzeug von den Trauernden, beginnend mit Deborahs Ehemann Sebastian Bowen sowie den gemeinsamen Kindern Hugo (14) und Eloise (12). Der « Daily Mail » zufolge läuteten bei der Ankunft vor der Kirche die Glocken.

Deborahs Wünsche für die Beerdigung wurden erfüllt

Während des einstündigen Gottesdienstes lasen der 14-Jährige und die Zwölfjährige Gedichte vor – so, wie es sich James vor ihrem Ableben gewünscht hatte. Ihr Ehemann hielt eine Trauerrede. Begleitet wurde die Zeremonie von dem Cellisten Charles Watt, Jazzsängerin Natalie Rushdie habe den Song «Tell Me It’s Not True» aus dem Musical «Blood Brothers» gesungen.