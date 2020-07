Shitstorm wegen Viralhit aus Wallis

Gruppe stösst für Tiktok-Video riesigen Felsbrocken in Schlucht

Ein Video einer Gruppe von jungen Schweizern, die in Zermatt einen Felsbrocken eine Schlucht hinunterstossen, geht derzeit viral. Auf Tiktok wurde der Clip fast sechs Millionen Mal angesehen. User und die Polizei kritisieren die Aktion scharf.

Die Hängebrücke über der Gornerschlucht in Zermatt ist ein Touristenmagnet. Unter der Brücke befindet sich eine 90 Meter tiefe Schlucht, ganz unten ist ein tosender Wildbach zu hören. Für eine Gruppe Schweizer war dieser Anblick anscheinend noch nicht actionreich genug: In ihrem auf Tiktok hochgeladenen Video ist zu sehen, wie eine Gruppe junger Leute einen grossen Felsbrocken absichtlich in die Schlucht stossen. Mit mächtigem Lärm stürzt der Felsen den steilen Abhang hinunter, ehe er in unzählige Teile zerspringt und in die Schlucht hinabdonnert. Die Steine springen unberechenbar und mit grosser Geschwindigkeit runter, bis sie irgendwann endlich zum Halt kommen.