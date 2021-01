Am Donnerstag attackierten mehrere Schüler einen Jugendlichen in der Schule Ebnet in Frick AG.

An einer Schule in Frick AG kam es am Donnerstag zu einer Schlägerei. Wie Oberstufen-Leiter Lothar Kühne in einem Brief an die Eltern schreibt, wurde am 7. Januar mindestens ein Schüler von einem «Schülermob» angegriffen. Kühne zeigt sich schockiert: «In meiner langjährigen Tätigkeit als Schulleiter ist mir ein solch massiv aggressives Potential von Schülern bisher noch nie persönlich begegnet.» Die Grenzen des Tolerierbaren seien heute bei weitem überschritten worden, heisst es in dem Schreiben, das 20 Minuten vorliegt, weiter.