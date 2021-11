Kentucky, USA – Teenagerin wird gerettet, weil sie Hilfezeichen aus Tiktok verwendet

Diese fing das Auto ab und konnte so die 16-Jährige von einem 61-jährigen Mann retten.

Eine Teenagerin rief per Handzeichen, das sie von Tiktok kannte, aus einem fahrenden Auto um Hilfe.

In Kentucky wurde eine 16-jährige Teenagerin von der Polizei gerettet, weil sie mit ihrer Hand ein Hilfezeichen machte, das sie von Tiktok kannte.

Nach Angaben des Teenagers war sie mit einem 61-jährigen Mann durch North Carolina, Tennessee, Kentucky und Ohio gereist. Als dieser sich plötzlich nicht mehr an die vereinbarte Route halten wollte, hielt die 16-Jährige ihre Hand aus dem Fenster und rief mit einem Handzeichen um Hilfe. Ein Verkehrsteilnehmer direkt dahinter erkannte die Situation und alarmierte sofort die Polizei.

Seit Tagen als vermisst gemeldet

Die Beamten warteten daraufhin an einer Ausfahrt der Interstate und hielten laut «USA Today» das Auto für eine Verkehrskontrolle an. Dabei erfuhren sie, dass die jugendliche Beifahrerin Tage zuvor von ihren Eltern in Asheville, North Carolina, als vermisst gemeldet worden war.