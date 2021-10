Dübendorf – Teenagerinnen bedrohen Jugendliche mit Stichwaffe und rauben sie aus

Letzte Woche, am Montag kurz nach 22 Uhr sassen zwei 16-Jährige auf einer Sitzbank an der Wilstrasse in Dübendorf, als sie von zwei jungen Frauen angesprochen wurden. Wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte, zog eine der beiden kurz darauf eine Stichwaffe, bedrohte die beiden Jugendlichen und verlangte die Herausgabe von Wertgegenständen. Mit einem Mobiltelefon, einer Bankkarte und Bargeld flüchteten die Räuberinnen anschliessend Richtung City Center.