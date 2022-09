St. Gallen: Teenie verbreitet eigene Vandalismus-Videos und kriegt saftige Busse

Der Mann wurde nun per Strafbefehl zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten und einer Busse von knapp über 6000 Franken verurteilt.

Ein heute 20-Jähriger schickte Videos an einen Instagram-Kanal, in denen er unter anderem Feuerwerk zündete und einen Molotowcocktail auf die Strasse warf.

Wegen zahlreicher Straftaten wurde der Mann nun per Strafbefehl verurteilt.

Die Videos schickte er an einen Instagram-Account, der diese veröffentlichte.

Ein junger Mann aus dem Rheintal wird von der Staatsanwaltschaft zur Kasse gebeten. Der heute Volljährige hatte im Jahr 2020 diverse Straftaten begangen und sich dabei gefilmt. Die Videos schickte er an einen heute deaktivierten Instagram-Kanal, der diese dann veröffentlichte. Die Kantonspolizei St. Gallen stiess aufgrund einer Untersuchung auf den Kanal und kam dem Mann so auf die Schliche.

Der Mann hatte als Jugendlicher gefilmt, wie er an verschiedenen Orten Feuerwerk entzündete und einen Molotowcocktail auf die Strasse warf. Auch setzte er einen Abfalleimer mit Feuerwerk in Brand.

Aufgrund der Videos, die er an den Instagram-Kanal sendete, wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet.