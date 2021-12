3G – Teenie-Zertifikat soll das Coronavirus eindämmen

In Italien und Frankreich können Kinder bereits ab zwölf Jahren nur noch geimpft, genesen oder getestet zum Beispiel ins Restaurant oder Kino gehen. In der Schweiz liegt die Grenze dagegen bei 16 Jahren.

Nachbarländer geben Kindern und Jugendlichen bei der Zertifikatspflich t weniger Spielraum: So können in Italien und Frankreich Kinder bereits ab zwölf Jahren nur noch geimpft, genesen oder getestet zum Beispiel ins Restaurant oder Kino gehen. In der Schweiz liegt die Grenze dagegen bei 16 Jahren.

Tiefere Altersgrenze sei problematisch

Eggimann bedauert, dass in der Schweiz eine sozioökonomische und politische Debatte statt eine medizinische Debatte geführt wird. «Dabei gibt es keinen Grund, 12- bis 15-Jährige von der Zertifikatspflicht auszunehmen.» Diese Altersgruppe sei selbständig und verkehre mit verschiedenen Leuten. «Sie verbringen ihre Freizeit nicht mehr zuhause im Kinderzimmer und spielen.» Demnach habe auch das Virus in dieser Altersklasse freien Lauf.

«Isolation und Quarantäne sind belastend»

Politikerinnen und Politiker unterstützen eine tiefere Altersgrenze für das Zertifikat. «Auch in der Schweiz sollte eine Zertifikatspflicht bereits ab zwölf Jahren eingeführt werden», sagt SP-Nationalrat Mustafa Atici. Viele Kinder würden wegen der Ansteckungen in den Schulen in Isolation oder Quarantäne geschickt, was für diese belastend sei.