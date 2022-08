Mordkomplott: Iran wollte US-Politiker in Tiefgarage töten

via REUTERS

Das US-Justizministerium hat den iranischen Staatsbürger Shahram Poursafi (45) in Abwesenheit angeklagt. Dieser habe als Mitglied der Revolutionsgarden einen Mordanschlag auf John Bolton und Mike Pompeo organisieren wollen.

Poursafi soll sich im Herbst 2021 an einen Mann gewandt haben, der sich als FBI-Informant entpuppte. Dieser solle «jemanden eliminieren». Poursafi schlug angeblich vor, den Mord «mit dem Auto» zu begehen, da Bolton gerne allein spazieren ging. Später wollte er Bolton in der Tiefgarage von dessen Büro töten, da diese «stark frequentiert» sei. Als Belohnung stellte er 300’000 US-Dollar in Aussicht.