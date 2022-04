Inflation – Pasta, Kaffee, Benzin – so viel zahlst du mehr als vor einem Jahr

Die Inflation in der Schweiz ist auf dem höchsten Stand seit 2008. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) stieg im März 2022 im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent und erreichte einen Stand von 103,0 Punkten (Dezember 2020 = 100). Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat betrug die Teuerung +2,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Damit ist die Inflation in der Schweiz auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen. Der Anstieg um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat ist laut BFS auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf die höheren Preise für Treibstoffe. Die Preise für Heizöl sind ebenfalls angestiegen, genauso wie jene für den Luftverkehr. Die Preise für die Parahotellerie sind hingegen gesunken, ebenso wie die Mieten für private Verkehrsmittel. Zur Parahotellerie zählen Appartements, Ferienwohnungen, Erholungs- und Ferienheime, Jugendherbergen, Hütten, Camping- und Caravaningplätze, Bauernhöfe und Privatzimmer. Bei den Treibstoffen und dem Heizöl ist der Krieg in der Ukraine für die starken Preiserhöhungen verantwortlich. Bei der Parahotellerie kann vermutet werden, dass die wegen der Corona-Pandemie ausbleibenden Touristinnen und Touristen für einen Preissturz gesorgt haben.

Preisexplosion bei Benzin und Heizöl

Wie sich die Teuerung auf einzelne Produkte des Alltags auswirkt, zeigen folgende Beispiele: So sind die Kosten für Benzin im Vergleich zum Vorjahresmonat um 24,1 Prozent gestiegen. Beim Heizöl beträgt die Teuerung im gleichen Zeitraum sogar satte 54,6 Prozent. Der Preis für Teigwaren ist um 18,7 Prozent gestiegen. Kaffee und Süssgetränke kosten im Detailhandel im Schnitt jeweils 4,2 Prozent mehr als im März letzten Jahres. Weitere Beispiele siehst du in der Bildstrecke oben.



Occasionsautos sind durchschnittlich um 14,5 Prozent teurer geworden. Dies dürfte mit der Krise von Zulieferprodukten in der Autoindustrie zu erklären sein. So werden unter anderem wegen fehlender Mikrochips weniger Neuwagen produziert, was sich negativ auf die Preise im Occasionsmarkt auswirkt. Auto Schweiz teilte am Freitag mit, dass die Immatrikulationszahlen neuer Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein im März hinter das Vorjahresniveau zurückgefallen sind. 21'722 Neuzulassungen bedeuten ein Minus von 13,9 Prozent gegenüber dem Marktvolumen vom März 2021 (25'236).