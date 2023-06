Baar ZG: Teil von Patrouille-Suisse-Jet abgestürzt – Flugshow am Jodlerfest wird abgesagt

Der Zwischenfall ereignete sich beim Training für das Display am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug am kommenden Wochenende.

In Baar ZG kam es am Donnerstag beinahe zu einer Katastrophe: Zwei Flugzeuge vom Typ Tiger F-5 haben sich touchiert. Dabei löste sich ein Teil der Maschine – es stürzte auf ein Firmengelände. Die Kunstflugstaffel sollte morgen beim Eidgenössischen Jodlerfest in Zug eine Show bieten. Nun wird die Flugshow abgesagt, wie die Schweizer Armee auf Anfrage von 20 Minuten sagt. «Die Militärjustiz hat die Untersuchungen aufgenommen. Die Flieger bleiben vorübergehend auf dem Boden. Da die Sicherheit höchste Priorität hat, wurde entschieden, den Flugbetrieb zu sistieren», so Sprecherin Delphine Schwab.