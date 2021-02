Dies, obwohl es sich in vielen Fällen um geschützte Gebiete handelt.

Gebiete des Regenwalds in Brasilien werden über Facebook zum Verkauf angeboten.

Darunter sind auch illegale Angebote zu finden, die Teile des Regenwalds in Brasilien zum Verkauf anpreisen.

Über den Marketplace von Facebook können alle möglichen Dinge angeboten und gekauft werden, von Kleidung über elektronische Geräte und Möbel bis bin zu ganzen Häusern und Wohnungen. Wie die BBC aufgedeckt hat, kommt es aber immer wieder zu illegalem Handel, bei welchem unter anderem sogar Teile des Regenwalds in Brasilien zum Verkauf angeboten werden – obwohl es sich dabei um geschützte Gebiete handelt, in welchen indigene Stämme wohnen.

Tatsächlich fanden die BBC-Ermittler Angebote auf Facebook, bei welchen Teile des Regenwalds angeboten wurden, die so gross wie 1000 Fussballfelder sind. Von Seiten von Facebook werden allerdings keine grossen Bemühungen angestellt, den Handel zu unterbinden. Das Unternehmen habe nur mitteilen lassen, dass man bereit sei, mit den lokalen Autoritäten zusammen zu arbeiten. Selbstständig wolle Facebook aber nichts unternehmen, da der Aufwand zu gross und komplex sei – wies aber darauf hin, dass Käufe und Verkäufe grundsätzlich nicht gesetzeswidrig sein dürften. Es sei aber Aufgabe der lokalen Regierungen, gegen solche illegalen Aktivitäten vorzugehen.

Illegale Handlungen nicht versteckt

Land für 35’000 Dollar

Gefährlich sind solche illegalen Handel nicht nur für die indigene Bevölkerung, sondern auch für den Regenwald und den Planeten als Ganzes. Denn die Abholzung des Amazonas befindet sich auf einem so hohen Niveau wie seit 10 Jahren nicht mehr und wird durch Angebote wie jene auf Facebook Marketplace nur noch stärker angetrieben.

Einer der Verkäufer, der mit einer versteckten Kamera aufgenommen wurde, erklärt offen, dass er von Seiten der Regierung keine Inspektion fürchte. Dabei schreitet er durch einen Teil des Regenwalds, den er zuvor selbst abgebrannt hatte – wohl um ihn in Grasland für Nutztiere umzuwandeln. Nun möchte er das Land für 35’000 Dollar (rund 31’700 Franken) verkaufen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei einem zweiten Verkäufer, mit dem die BBC unter dem Vorwand, ein reicher Investor zu sein, gesprochen hat. Der Händler bot ein Gebiet des Regenwalds zum Verkauf an, in welchem Mitglieder des Uru Eu Wau Wau-Volks wohnen. Der Verkäufer gab allerdings an, dass sich auf dem Stück Land keine indigenen Bewohner befänden. «In einem 50-Kilometer-Radius befinden sich aber einige, daher kann ich nicht garantieren, dass nicht ab und zu einer rumläuft», heisst es.