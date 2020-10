Im Tessin herrscht nach starken Regenfällen Hochwasser. Der Pegel des Lago Maggiore steht bei 195.47 Meter, was der Gefahrenstufe 2 entspricht. Das schreibt «tio.ch». Auf Videos und Fotos ist zu sehen, wie der Lago Maggiore manchenorts bereits über die Ufer getreten ist.

Bereits am Samstag musst die Stadtpolizei Locarno einige Strassen sperren, weil diese mit Wasser geflutet worden waren. Auch sprach sie eine Warnung aus: «Die Autos, die in der Nähe des Sees geparkt sind, laufen Gefahr, vom Wasser überflutet zu werden.»

Es wird weiter regnen

Dass es im Tessin weiter regnen wird, bestätigt auch Michael Krucker von Meteo News: «Bis morgen Mittag, vor allem auch in der Nacht, erwarten wir nochmals viel Regen.» So würden insbesondere im Nordtessin lokal 40-60 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Nochmals viel Regen in Uri und Surselva

Auch ennet dem Gotthard in der Deutschschweiz wird es weiter stark regnen. Im Uri kam es schon in den vergangenen Tagen zu heftigen Unwettern: «Die Regenfront wird über den Alpenhauptkamm in die Deutschschweiz herübergedrückt», sagt Michael Krucker.