Kanton Wallis : Teile von abgestürztem Flugzeug auf dem Aletschgletscher entdeckt

Am Aletschgletscher sind Teile eines abgestürzten Flugzeugs entdeckt worden. Um welches Flugzeug es sich handelt, ist noch unklar.

Die Teile seien etwa in einem Radius von 200 Metern verstreut.

Auf dem Konkordiaplatz des Aletschgletschers sind Teile eines abgestürzten Flugzeugs entdeckt worden. Der Wart der Konkordiahütte, Stefan Gafner, sagt auf Anfrage von 20 Minuten: «Ein Bergführer hat das Wrack am Dienstag bei einem Gletschertrekking entdeckt, weil es eine neue Routenführung gibt.»



Er habe nun am Freitag zusammen mit Hüttenwartin Rebecca Gresch Fotos gemacht. «Wir wissen nicht, ob das Wrack unter dem Eis lag oder einfach vom Schnee bedeckt war. Die Teile sind etwa in einem Radius von 200 Metern verstreut.» Eine Immatrikulationsnummer des Flugzeugs hätten sie nicht gesehen: «Ich glaube eher nicht, dass es ein Oldtimer ist, aber das ist schwierig zu sagen.»



Update folgt…