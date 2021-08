Berlin : Teilnehmer (48) einer «Querdenker»-Demo stirbt nach Festnahme

Am Sonntagabend versuchte die Polizei die Identität eines Demonstranten in Berlin festzustellen. Dabei kam der Mann ums Leben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

In Berlin kam es am Sonntag zu mehreren unbewilligten Demonstrationen.

Ein 48-Jähriger traf am Sonntagnachmittag als Teilnehmer eines Spontanaufzugs im Rahmen der verbotenen «Querdenker»-Demonstration auf eine Sperrkette der Polizei, wie es in einem Bericht der Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Montag heisst. Um 16.20 Uhr habe der Mann dann die Sperre durchbrochen und dabei einen Beamten umgerissen. Der Polizist sei dabei verletzt worden.