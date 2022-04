Winterbericht 21/22 : Teils gab es «noch nie so wenig Schnee» – Zahl der Lawinenopfer ging zurück

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hat seinen jährlichen Winterbericht veröffentlicht. Es konstatiert einen unterdurchschnittlichen Winter.

Im Süden der Schweiz fiel teils seit so wenig Schnee wie noch nie seit Beginn der Messungen.

Unfälle mit Todesopfern: Die nicht nummerierten roten Kreise zeigen Lawinenunfälle mit einem Todesopfer an, an den zwei nummerierten Punkten gab es je zwei Todesopfer.

Der letzte Winter begann vielversprechend. Das hält der am Montag veröffentlichte Winterbericht des Schnee- und Lawinenforschungsinstituts fest. So schneite es im November gebietsweise sogar etwas früher ein als normal. Über den ganzen Winter gesehen war die Schneelage jedoch unterdurchschnittlich.

Besonders extrem war die Lage im Süden: Wegen grosser Trockenheit und Wärme lag hier extrem wenig Schnee. An einigen der seit vielen Jahren betriebenen Messstationen gab es gar so wenig Schnee wie noch nie seit Beginn der Messungen, wie das Institut in seinem Bericht schreibt.