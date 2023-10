EDA hinkt bei Ausflug von Schweizern aus Israel hinterher

News-Scout Claudia (34, Name geändert) befindet sich mit ihrem Partner derzeit in Israel. Am Samstagabend waren sie in Tel Aviv an einem Busbahnhof, als plötzlich die Sirenen losheulten. 20 Minuten

Darum gehts Noch immer sitzen zahlreiche Schweizer Staatsangehörige in Israel fest.

Der Sonderflug von Tel Aviv nach Zürich war rasch ausgebucht.

Andere Länder sind bei der Rückführung ihrer Staatsangehörigen deutlich schneller.

News-Scout Claudia (34, Name geändert) befindet sich mit ihrem Partner derzeit in Israel. Am Samstagabend waren sie in Tel Aviv an einem Busbahnhof, als plötzlich die Sirenen losheulten und sie sich in Sicherheit bringen mussten. Am Dienstag sitzt sie immer noch in Tel Aviv fest – einen Platz im Swiss-Flug, den das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) für Schweizer Staatsangehörige organisierte, hat sie nicht erhalten.

Bei einem anderen News-Scout war die Flugbuchung eine reine Zitterpartie: Seit Samstag sei ein Mitglied seiner Reisegruppe in engem Kontakt mit dem EDA und der Swiss gewesen, um den Rückflug von allen zu organisieren. Am Dienstagmorgen habe das Mitglied der Reisegruppe mitgeteilt, dass es für eine Person kein Ticket mehr gebe. «Wie ist das möglich, wenn wir bereits unter den Ersten waren, die einen Rückflug buchen wollten?»

«Das EDA bevorzugt gewisse Leute»

Für den News-Scout ist klar, dass das EDA einige Leute selektiv kontaktiert habe. «Gewisse Leute wurden bevorzugt. Anders kann ich mir das nicht erklären.» Aufgrund starker finanzieller Bemühungen habe es dann doch noch mit einem zusätzlichen Ticket im ausgebuchten Flieger geklappt, sodass am Dienstagabend alle gemeinsam mit dem Sonderflug zurückkehren konnten.

Doch die Kommunikation mit der Botschaft und die Auskunft des EDA hinterliessen einen bitteren Nachgeschmack. Zudem kritisiert er die Auswahl des Fliegers: «Die Swiss hat doch viel grössere Flugzeuge als den A321neo mit 215 Sitzplätzen. Das ist unglaublich, wie man mit guten Schweizer Steuerzahlern umgeht», beanstandet der News-Scout.

«Die Buchungen erfolgten nach dem ‹First come first served›-Prinzip via ein Callcenter der Swiss», erklärt das EDA. Der Sonderflug vom Dienstag sowie auch derjenige vom Mittwoch seien gleichzeitig an die auf der Plattform TravelAdmin angemeldeten Reisenden sowie an die bei der Schweizerischen Botschaft in Tel Aviv angemeldeten Personen kommuniziert worden.

«Mein Vater sitzt mit einem Freund und dessen Frau in Tel Aviv fest», meldet sich auch eine andere Leserin bei 20 Minuten. Als der Vater endlich die Telefonnummer erhalten hatte, um sich für den Rückflug beim EDA zu melden, habe es bereits geheissen, dieser sei leider ausgebucht. «Es kann doch nicht sein, dass andere europäische Staaten am Sonntag schon evakuiert haben und die Schweiz dies nicht hinbekommt», so die Leserin.

Grosse Nachfrage nach Sonderflügen

Der Ansturm auf die begehrten Plätze im Swiss-Flug war gross: Innerhalb von eineinhalb Stunden war er ausgebucht, wie Swiss-Mediensprecherin Meike Fuhlrott gegenüber 20 Minuten angibt. «Die Kosten für den Flug tragen die Passagiere und Passagierinnen – die meisten von ihnen waren noch im Besitz eines Tickets für einen der Flüge, die wir in den letzten Tagen annulliert hatten», so Fuhlrott.

«Der Flug musste sehr kurzfristig aufgesetzt werden», sagt die Sprecherin. Zudem sei das Buchungsverfahren speziell gewesen: Der Flug war nur über eine spezielle Hotline buchbar, die vom EDA an die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie die Schweizer Reisenden in Israel kommuniziert wurde. «Auch erfordert der Flug eine besonders intensive Beurteilung der Sicherheitslage», betont die Swiss-Sprecherin.

Diverse europäische Staatsangehörige früher ausgeflogen

Derweil geht die Rückführung von Staatsangehörigen in andere Länder offenbar rascher voran. So hat Italien rund 200 Landsleute aus Tel Aviv ausgeflogen. Zwei Flugzeuge der italienischen Luftwaffe seien am Dienstagmorgen auf dem Militärflugplatz in Pratica di Mare südlich von Rom gelandet, wie Aussenminister Antonio Tajani im Fernsehsender Rai 3 mitteilte. Laut diversen Quellen sind albanische, kosovarische und nordmazedonische Staatsangehörige bereits am Sonntagabend mit Sonderflügen aus Tel Aviv zurückgekehrt.