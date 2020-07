Illegale Fussball-Übertragung

Teleclub droht Sportbars mit rechtlichen Konsequenzen

Wer sich künftig kein TV-Abo für Champions-League-Spiele leisten will, kann die Königsklasse in einer Bar verfolgen. Dort werden die Spiele allerdings illegal gezeigt.

Eine Ausweichmöglichkeit sind Sportbars, Pubs oder Restaurants. Allein in Zürich zeigen Dutzende Bars und Restraurants Spiele aus allen Ligen – obwohl das eigentlich illegal ist. In den AGB von Teleclub heisst es etwa: «Die Weiterverbreitung des Teleclub-Programmangebots (...) in Restaurants, Bars etc. (...) ist unzulässig und verstösst gegen die urheberrechtlichen Vorschriften.»