Vom schnellen Geld gelockt – Telefonbetrüger setzen Jugendliche als Läufer ein

Vorsicht bei falschen Polizisten

Echte Polizei gibt Tipps

Verschaffen Sie sich Sicherheit, indem Sie: • bei einem verdächtigen Anruf die Identität des vermeintlichen Polizisten abklären. • den Anruf des vermeintlichen Polizisten selber durch Drücken der roten Taste auf ihrem Apparat unterbrechen, einen Moment warten und danach selbständig die Ihnen bekannte Telefonnummer des Polizeipostens an Ihrem Wohnort oder die 117 wählen.

Überlegen Sie sich Ihr Handeln gut und reagieren Sie in Ruhe, indem Sie:

• sich niemals unter Druck setzen lassen.

• niemals fremden Personen den Zugriff auf Ihren Computer gewähren.

• niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person – auch wenn Sie Ihnen vertrauenswürdig erscheint – übergeben.

• Verschaffen Sie sich Gewissheit, wen Sie vor sich haben. Das ist nicht unhöflich, sondern korrekt.

• Ziehen Sie bei Zweifeln immer eine Vertrauensperson hinzu, welche sich allenfalls mit der Polizei in Verbindung setzen kann.