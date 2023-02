Basel: Frau fiel nicht auf Schockanruf von Telefonbetrüger herein

Die letzten Tage hätten ältere Personen vermehrt Anrufe von Betrügerinnen und Betrüger erhalten, so die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. Oft würde da nach der geschilderten Masche vorgegangen werden und es erscheint eine amtliche Nummer auf dem Display.

Eine 58-jährige Frau erhielt am Mittwoch einen Schockanruf. Die Tochter habe einen schweren Unfall gehabt, wobei eine Person starb. Die Frau solle nun eine Kaution einrichten. (Symbolbild)

Am Mittwoch gelang es der Kantonspolizei Basel-Stadt, um 16.30 Uhr einen mutmasslichen Telefonbetrüger festzunehmen. Dem 67-jährigen Mann hätte nach einem sogenannten «Schockanruf» Geld übergeben werden sollen. Dank der guten Reaktion einer Frau (58) konnte der Betrug verhindert werden.

«Eine 58-jährige Frau hatte am späteren Nachmittag den Anruf von einer angeblichen Polizistin erhalten. Diese teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem eine Person verstorben sei», so die Meldung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Donnerstag. Dabei müsse die Frau nun eine Kaution entrichten. Eine weitere Person habe sich als emotional aufgelöste Tochter ausgegeben. Davon schien sich die 58-Jährige nicht beirrt haben zu lassen.