« Es können bis zu 4 00 Anrufe am Tag sein, die wir tätigen oder entgegennehmen » , sagt Benni Burkart vom kantonalen Führungsstab St. Gallen und Projektleiter des Contact - Tracings gegenüber FM1Today . Nebst der Information an eine positiv geteste te Person und das Herausfinden, wen sie angesteckt haben könnte, komme auch eine psychologische Betreuung dazu. « Ein erstes Gespräch kann bis zu 30 Minuten dauern. Das Hauptziel dabei ist, die Infektionskette zu stoppen oder zu verlangsamen. » Es gebe Leute, die Angst h ätt en, wütend oder aggressiv reagierten . Selbstständige oder junge Leute würden oft sagen, sie können jetzt unmöglich in Quarantäne .

« Am meisten zu schaffen machten uns bisher Jugendliche, die das Telefon gespräch abgebrochen haben . In solchen Situationen müssen wir immer stärker Druck machen und zum Beispiel auf den Telefonbeantworter sprechen », so Burkart . Passiere dann immer noch nichts, gehe eine Meldung an das Kantonsarztamt. Auch eine Busse oder ein Polizeieinsatz sei eine mögliche Folge. So weit sei es bisher allerdings nicht gekommen.