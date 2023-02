Brutaler Angriff im HB: «Telefoniere mit Freunden oder meiner Schwester, wenn ich Angst habe»

Politische Meinungen gehen auseinander

Camille Lothe, Präsidentin der Stadtzürcher SVP, bezeichnet die Sicherheitslage am Hauptbahnhof als «mangelhaft». «Aber nicht nur am HB, auch am Seebecken fühle ich mich schon länger nicht mehr sicher.» Das liege unter anderem daran, dass es Mode geworden sei, ein Messer auf sich zu tragen. «Das verschärft die angespannte Lage in der Stadt zusätzlich.» Die Polizei trage derweil keine Schuld an der unbefriedigenden Sicherheitslage, betont Lothe. Die Polizei tue mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln das Beste, das möglich sei. Dennoch sagt Lothe: «Bei der Stadtpolizei müssen mehr Stellen gesprochen werden, um der Sicherheit der Bevölkerung gerecht zu werden.»



Simon Meyer, Co-Präsident der Grünen Zürich, fühlt sich hingegen in der Stadt und am Bahnhof auch in der Nacht wohl. Sicherheitsbedenken hat er keine. Im Gegenteil: «Heute laufen Frauen spät nachts alleine von der Langstrasse nach Hause. Aus meiner Perspektive ist Zürich sicherer geworden.» Er wolle das brutale Gewaltdelikt von Sonntagabend auf keinen Fall verharmlosen. Aber allein durch mehr Polizeipräsenz gäbe es nicht weniger Gewalt. «Will man die Gewalt in der Gesellschaft reduzieren, braucht es ein Gesamtkonzept zwischen Polizei, Sittenpolizei und Jugendarbeit», so Meyer. Dies sei zielführender, als einfach die Polizeipatrouillen zu erhöhen.