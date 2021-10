Facebook-Panne : Telegram hat seit Montag 70 Millionen neue Nutzer

Nach dem Ausfall von Facebook, Instagram und Whatsapp verzeichnet der Messengerdienst einen Rekord-Zuwachs.

Gleich mehrere Stunden lang waren die Dienste von Facebook am Montag nicht erreichbar.

Facebook, Instagram und Whatsapp waren am Montagabend stundenlang offline.

Der Messengerdienst Telegram hat im Zuge der gigantischen Facebook-Panne vom Montag einen Rekord-Zuwachs an Nutzern verzeichnet. 70 Millionen neue Nutzer hätten sich binnen eines Tages bei dem Dienst angemeldet, schrieb dessen Gründer Pawel Durow am Dienstag in seinem Telegram-Kanal. «Wir haben mehr als 70 Millionen Nutzer von anderen Plattformen begrüsst», erklärte Durow.