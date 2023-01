Tempeh: Darum kann die Fleischalternative mehr als Tofu

Das kann Tempeh besser als Tofu

Im Biss ist Tempeh etwas fester als Tofu und kann aufgrund seiner Konsistenz besonders gut gebraten oder gebacken werden. Es ist nicht nur als Block, sondern auch in ähnlicher Form wie Hackfleisch sowie als Stick, Spiess oder Häppchen fürs Grillieren erhältlich.

Dass Tempeh in Kürze so beliebt wurde, hängt sicher auch damit zusammen, dass es fettarm und cholesterinarm ist und dabei einen hohen Proteingehalt aufweist. Auch ist es reich an pflanzlichem Eiweiss: 100 Gramm Tempeh enthalten 19 Gramm Eiweiss – bei Tofu sind es nur 16 Gramm. Im Vergleich zu Tofu erhältst du bei Tempeh generell mehr Nährstoffe. Ein weiterer Vorteil: Durch die Fermentierung kann dein Körper das Eiweiss besonders gut aufnehmen.