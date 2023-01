Wetter in der Schweiz: Bund warnt vor Strassenglätte

Am frühen Dienstagmorgen zeigt das Thermometer fast überall in der Schweiz unter null Grad an. In der Nacht gab es noch vereinzelt Niederschlag. Es ist also mit nassen oder feuchten Strassen zu rechnen. Lokal kann es zu Eisglätte kommen, warnt Meteoschweiz. Oberhalb von 500 bis 600 Meter muss mit Schneematsch oder mit Schnee gerechnet werden, schreibt Meteoschweiz weiter. Besonders betroffen sind das Mittelland und die Nordwestschweiz.