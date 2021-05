Frostige Nacht : Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt

Kaltstart in die erste Maiwoche: Der Wonnemonat beginnt mit Luftfrost bei Temperaturen bis -1,7 Grad.

In der Nacht hat es von Westen her aufgeklart und die Temperaturen sind in den Keller gefallen. Laut MeteoNews gab es im Mittelland leichten Luftfrost. So wurden in Welschenrohr im Kanton Solothurn -1,7 Grad gemessen. In Reconvilier und in Courtelary im Berner Jura waren es -0,9 bzw. -0,6 Grad.