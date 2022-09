Wetter : Temperaturen werden einstellig – dann könnte die 30-Grad-Marke fallen

Am frühen Montagmorgen fallen die Temperaturen in grossen Teilen der Schweiz unter die Zehn-Grad-Marke. Doch bereits am Dienstag wird es wieder hochsommerlich heiss.

1 / 3 Am frühen Montagmorgen fallen die Temperaturen verbreitet unter die Zehn-Grad-Marke. Screenshot/MeteoSchweiz Im Verlauf des Tages steigt das Thermometer lokal bis auf 28 Grad. MeteoNews Am Dienstag könnte lokal gar noch einmal die 30-Grad-Marke geknackt werden. MeteoSchweiz

Darum gehts In der Nacht auf Montag kühlt es merklich ab.

Doch bereits im Tagesverlauf herrschen wieder sommerliche Temperaturen.

Am Dienstag könnte lokal gar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Wer am Montag das Haus früh verlässt, sollte eine wärmere Jacke aus dem Schrank holen. Die Temperaturen fallen in grossen Teilen des Mittellands unter die Zehn-Grad-Marke. Grund dafür sind in der ersten Vormittagshälfte ausgedehnte Nebel- und tiefe Hochnebelfelder, wie MeteoSchweiz schreibt.

Im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen dann kontinuierlich. In Zürich, Bern und Luzern wird es rund 24 Grad warm, während in Sitten und Genf bereits wieder hochsommerliche 28 Grad erwartet werden.

Hochsommerliche Temperaturen am Dienstag

Richtig heiss wird es am Dienstag. Dann könnte lokal, in den Regionen Basel, Sitten, Lausanne und Genf, gar wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Am Dienstag nehmen die Temperaturen noch einmal Fahrt auf. MeteoNews

Der Mittwoch wird mit ausgedehnten Wolkenfeldern und Saharastaub höchstens teilweise sonnig, wie MeteoSchweiz weiter schreibt. Verbreitet bleibe es mit Temperaturen um die 25 Grad jedoch warm. Im Tagesverlauf vor allem über den Bergen seien dann einige Schauer oder Gewitter wahrscheinlich.



Erst am Ende der Woche kommt es zu einem kleinen Wetterumschwung. Während am Donnerstag noch 23 Grad in Reichweite liegen, kühlt es am Freitag auf 19 Grad ab. Vor allem am Alpennordrand ist mit Niederschlägen zu rechnen. Am Wochenende wird das Thermometer voraussichtlich nicht über 17 Grad steigen.

