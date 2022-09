Wetter: Temperatursturz ab Mittwoch – am Wochenende gibts den ersten Schnee

Während es heute schon verbreitet warme Temperaturen bei angenehmen, sonnigen Verhältnissen gibt, erwartet uns am Dienstag vereinzelt sogar nochmals ein Hitzetag: So kann es in Genf und im Wallis zu 30 Grad und mehr kommen. Im Flachland und den Alpentälern steigt das Thermometer auf 25 bis 28 Grad.

Darauf folgt ab Mittwoch aber ein regelrechter Temperatureinbruch, wie Roger Perret von Meteonews betont. So steigt das Thermometer im Osten am Wochenende noch kaum über 15 Grad, dazu gibt es besonders am Mittwoch, Donnerstag und Freitag viel Regen. «Besonders starke Niederschläge sind entlang der Alpen zu erwarten», so Perret.