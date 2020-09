In den letzten acht Monaten hat die Verkehrspolizei des Kantons Basel-Stadt 135 Trendfahrzeuge kontrolliert. Dabei handelt es sich um elektisch betriebene oder unterstützte Kleinfahrzeuge, oft E-Bikes. In 46 Fällen stellten die Beamten fest, dass die Fahrer ohne die nötigen Zulassungen unterwegs waren, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement am Freitag mitteilte. «Entsprechend fehlten Führerausweise, Kontrollschilder und der Versicherungsschutz», heisst es. Dies könne Bussen von mehreren Hundert Franken sowie die Prüfung von Administrativmassnahmen nach sich ziehen.