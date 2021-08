Temporäre Tattoos feiern ihr Comeback

«Mami, guck mal, ich hab ein Piratentattoo!» W er als Kind diesen Satz rufen konnte, weil beim Kaugummi in der Badi ein Klebe-Tattoo als Goodie drin war, fühlte sich wahnsinnig cool. Jetzt bekommt dieses Gefühl ein Comeback. Denn während sich die Badi-Tage in diesem Jahr bisher eher in Grenzen h alten , lassen sich die temporären Tattoos von zu wenig Sonne nicht abschrecken. Sie sind zurück – einfach ohne das Piratendesign. Stattdessen kommen sie neu von ganz subtil bis künstlerisch daher und bleiben damit auch für die Zielgruppe über acht Jahren tragbar.