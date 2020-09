Bruce Williamson : «Temptations»-Sänger stirbt mit 49 Jahren an Covid-19

Die R’n’B-Szene trauert um Sänger Bruce Williams. Der Sänger ist in einem Spital in Las Vegas gestorben.

Er prägte viele Jahre den Sound der US-Band The Temptations – nun ist der R’n'B-Sänger Bruce Williamson gestorben. Er erlag mit 49 Jahren in einem Krankenhaus in Las Vegas den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie sein Sprecherteam am Montag der US-Zeitschrift «USA Today» mitteilte. Der Sohn des Sängers, Bruce Alan Williamson Jr., drückte am Montag auf Facebook seine Trauer aus. «Wir werden uns wiedersehen», schrieb er in dem Eintrag.

In den 1960er und 1970er Jahren hatten die Temptations und deren Label Motown mit Hits wie «My Girl», «I Can›t Get Next To You» und «Papa Was A Rollin' Stone» ihre grössten Erfolge. 1989 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.