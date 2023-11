Temu und Shein: Hände weg von diesem Spielzeug

Eine Kette von Temu mit einem Anhänger in Herzform und einem Einhorn enthielt viel zu hohe Werte des giftigen Schwermetalls Cadmium. Metallteile, die längere Zeit mit der Haut in Kontakt kommen, dürfen in der Schweiz nicht mehr als 0,01 Prozent Cadmium enthalten. Bei der Kette sind es aber 17,83 Prozent, ein Smiley-Fingerring von Temu enthielt sogar 41,46 Prozent des Schwermetalls.