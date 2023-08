Waldbrände auf Teneriffa: Tausende evakuiert

Auf der Kanareninsel Teneriffa hat die Feuerwehr am Donnerstag weiter einen heftigen Waldbrand bekämpft, der nach Angaben der Behörden besonders «kompliziert» war. Tausende Einwohner mussten in Sicherheit gebracht werden oder wurden aufgefordert, aufgrund der Luftverschmutzung in ihren Häusern bleiben. Nach Polizeiangaben waren am Donnerstagabend bereits mehr als 3200 Hektar Land den Flammen zum Opfer gefallen.