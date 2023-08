Giraffenbaby ohne Flecken in US-Zoo geboren

Das Ausnahmegiräffchen kam im Brights Zoo in Limestone im US-Bundesstaat Tennessee zur Welt.

Wer will, kann bei der Namensfindung mithelfen.

Typisch für Giraffen ist nicht nur ihr langer Hals, sondern auch ihr gefleckter Körper. Ein nun in den USA geborenes Exemplar weist nur eines der beiden Merkmale auf und ist damit eine Sensation. Das Tier kam am 31. Juli 2023 im Brights Zoo in Limestone (US-Bundesstaat Tennessee) ohne auch nur einen Fleck auf die Welt. Dazugekommen sind seither auch keine. Das mittlerweile 1,80 Meter grosse Giraffenbaby ist nach wie vor unifarben. Die genauen Hintergründe für die Anomalie sind unklar.