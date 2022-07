In Wimbledon: Tennis-Ass fordert wegen Periode andere Kleiderordnung

Sie fordert eine Änderung der strikten Regeln für weisse Kleidung in Wimbledon.

Nun spricht die nächste Tennis-Sportlerin über das wichtige, in der Sportwelt aber bislang kaum wahrgenommene, Thema. So hat die Britin Alicia Barnett eine Änderung der strikten Regeln für weisse Kleidung ins Spiel gebracht. Der Nachrichtenagentur PA sagt sie: «Manche Traditionen könnten geändert werden.» Sie finde den Wimbledon-Brauch der weissen Kleidung zwar toll, und die Spielerinnen würden auch sehr gut damit umgehen. Aber: «Während der Spiele die Periode zu haben, ist schwierig genug, aber dann Weiss zu tragen, ist nicht einfach.»

Menstruation beeinflusst das Spiel deutlich

Weiter hofft sie, dass offene Gespräche über die Menstruation dazu führen, dass mehr Geld in auf Frauen ausgerichtete Trainingsmethoden gesteckt wird. Die Schweizer Frauen-Nati macht dies bereits und richtet das Training nach Zyklus-Phasen aus. So gilt beispielsweise Krafttraining während der ersten Zyklushälfte und um den Eisprung herum als besonders effektiv. In der zweiten Zyklushälfte soll dagegen Intensität eher reduziert werden.