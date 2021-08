Nach provokativer Frage : Tennis-Ass Naomi Osaka bricht an Medienkonferenz in Tränen aus

Die Japanerin Naomi Osaka macht aus ihren psychischen Problemen kein Geheimnis. In Cincinnati musste sie eine Online-Pressekonferenz deswegen unterbrechen.

Naomi Osaka ist die Nummer zwei der Tennis-Welt, gewann bereits vier Grand-Slam-Titel. Für Aufsehen sorgt die 23-Jährige aber auch abseits des Platzes. Immer wieder thematisiert die Japanerin ihr gespaltenes Verhältnis zur Öffentlichkeit. Sie leide an einer Sozialphobie und Depressionen . Aus diesem Grund stieg sie heuer sogar aus dem French Open aus. Osaka wollte und konnte nicht an den vorgeschriebenen Pressekonferenzen teilnehmen. Die Entscheidung brachte ihr Kritik, aber auch viel Applaus ein. Schliesslich ist es für Sport-Stars nicht üblich, offen über psychische Probleme zu sprechen.

Aktuell ist Osaka in Cincinnati, schlägt dort beim WTA-Turnier auf. Am Montag stellte sie sich in einer Online-Runde den Fragen einiger Journalistinnen und Journalisten. Paul Daugherty vom ‹Cincinnati Enquirer› wollte von ihr wissen, warum sie von der Medienwelt profitiere, aber dafür nur selten mit den Medien sprechen wolle. Er stellte die Frage mit einem angriffslustigen Unterton. Osaka antwortete zwar, wenige Minuten später wurde es ihr aber zu viel. Das, weil eine Frage zur Erdbebenkatastrophe in Haiti mit Tausenden Opfern folgte. Der Tennis-Superstar brach in Tränen aus, zog ihre Kappe über das Gesicht und verliess das Podium, die Medienkonferenz wurde unterbrochen (siehe Video oben).