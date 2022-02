Peng Shuai distanziert sich von Vergewaltigungsvorwürfen

Chinesin gibt Interview : Tennis-Ass Peng Shuai distanziert sich nun von Vergewaltigungsvorwürfen

Der Fall Peng Shuai löste Ende des letzten Jahres grosses Entsetzen aus. Nachdem sie einem hochrangigen chinesischen Politiker Missbrauch vorwarf, verschwand sie. Nun gibt sie erstmals einem westlichen Medium ein Interview.

Ende Jahr zeigte sich Peng Shuai in Peking. Twitter

Darum gehts Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat sich zu Wort gemeldet.

Der Fall Shuai hatte Ende des vergangenen Jahres weltweit Aufsehen erregt.

Sie hatte dem früheren chinesischen Vize-Regierungschef Zhang Gaoli Missbrauch vorgeworfen.

Nun bestreitet sie dies.

In ihrem ersten Interview mit einem westlichen Medium seit dem Bekanntwerden der Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen chinesischen Politiker hat die Tennisspielerin Peng Shuai sich erneut von den Anschuldigungen distanziert. «Ich habe nie behauptet, dass mich jemand in irgendeiner Weise sexuell belästigt hat», sagte Peng der französischen Sportzeitung «L’Équipe» (Montagsausgabe). Sie bekräftigte, dass sie ihre Äusserungen selbst aus dem Netz gelöscht habe.

Der Fall Peng Shuai hatte Ende des vergangenen Jahres weltweit Aufsehen erregt. Im Twitter-ähnlichen chinesischen Online-Dienst Weibo hatte die Tennisspielerin Anfang November dem früheren chinesischen Vize-Regierungschef Zhang Gaoli vorgeworfen, sie zum Sex gezwungen zu haben. Der Beitrag wurde rasch von den chinesischen Behörden zensiert, Peng selbst wurde fast drei Wochen lang nicht in der Öffentlichkeit gesehen.

«Es gab ein grosses Missverständnis»

Sportverbände, die Vereinten Nationen und westliche Regierungen zeigten sich daraufhin alarmiert über das Schicksal des Tennisstars. Ende Dezember äusserte sich Peng in einer Zeitung aus Singapur öffentlich zu der Affäre – und nahm dabei die Vorwürfe gegen Zhang zurück. International bestehen weiterhin grosse Zweifel am Wohlergehen Pengs.

«Es gab ein grosses Missverständnis in der Aussenwelt nach diesem Beitrag», sagte sie nun L’Équipe. «Ich möchte nicht, dass die Bedeutung dieses Beitrags weiter verdreht wird. Und ich möchte keinen weiteren Medienrummel darum.» Sie betonte auch, sie sei «nie verschwunden» gewesen. «Es ist nur so, dass viele Leute, wie meine Freunde oder Leute vom IOC, mir Nachrichten geschickt haben, und es war einfach unmöglich, so viele Nachrichten zu beantworten.»

Peng Shuai will nach Lausanne kommen

Am Samstag traf sich Peng laut eigenen Angaben persönlich mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach. Sie hätten «zusammen zu Abend gegessen und ein nettes Gespräch geführt», sagte Peng dazu. «Er hat mich gefragt, ob ich in Erwägung ziehe, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, welche Projekte ich habe, was ich zu tun gedenke und so weiter», fügte sie hinzu.

Peng erklärte jedoch ihren Rückzug vom Tennissport. Sie wurde bei dem Interview vom Stabschef des Chinesischen Olympischen Komitees, Wang Kan, begleitet. Das IOC bestätigt derweil das Treffen von Bach mit Shuai in einem Hotel in Peking. Die frühere Athletensprecherin Kirsty Coventry war auch vor Ort. Das Internationalen Olympischen Komitee teilt mit, dass sie bald auch nach Lausanne kommen wolle. So kündigte Peng Shuai demnach an, nach Europa reisen zu wollen, wenn es die Corona-Pandemie wieder möglich mache.

«Während des Abendessens haben die drei über ihre gemeinsamen Erfahrungen als Athleten bei Olympischen Spielen gesprochen, und Peng Shuai hat über ihre Enttäuschung geredet, dass sie sich nicht für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren konnte», hiess es weiter. Coventry und Peng Shuai hätten vereinbart, in Kontakt zu bleiben, schrieb das IOC und betonte, dass über weitere Inhalte des Gesprächs zwischen den drei Beteiligten Vertraulichkeit vereinbart worden sei.

