Rassistisch und sexistisch - «Breche deine Beine» – Tennis-Ass veröffentlicht Hass-Nachrichten

Die US-Amerikanerin Sloane Stephens wird nach ihrer Niederlage gegen Angelique Kerber am US Open in sozialen Netzwerken massiv rassistisch und sexistisch beleidigt.

Nach ihrer Niederlage gegen Angelique Kerber (7:5, 2:6, 3:6) in der dritten Runde des US Open ist die US-Amerikanerin Sloane Stephens in den sozialen Medien massiv rassistisch und sexistisch beleidigt worden. «Du verdammte H***» und andere massiven Beleidigungen wurden ihr an den Kopf geworfen.

Die US-Open-Gewinnerin von 2017 postete auf Instagram Screenshots von den Nachrichten, in denen ihr sogar der Tod gewünscht wird. Oder Drohungen, dass ihr die Beine gebrochen oder sie vergewaltigt werde. Stephens äussert sich zusätzlich in ihrer Story, dass nicht genug darüber gesprochen wird. Es seien mehr als 2000 Nachrichten mit Beschimpfungen und Wut gewesen, schrieb sie. «Diese Art von Hass ist so ermüdend und endet niemals.» Zusätzlich bedankt sich die 28-Jährige, dass sie sehr gute Leute um sich habe, die sie immer unterstützen. Und sie wähle die positive Stimmung anstatt der negativen Stimmung.

