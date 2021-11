Peng Shuai – Tennis-Ass verschwindet spurlos nach Vorwürfen von sexuellem Übergriff

Laut der «Times» sei die 35-Jährige aber in Sicherheit.

Die WTA schaltet sich ein und nimmt Peng Shuai in Schutz.

In ihrem Post vom 2. November sprach Shuai ausserdem von mindestens einem ungewollten sexuellen Übergriff vor drei Jahren im Haus des 75-Jährigen: «Warum musstest du zu mir zurückkommen, hast mich zu dir nach Hause gebracht, um mich zum Sex mit dir zu zwingen?», schrieb Shuai.

«Ich fühle mich wie eine wandelnde Leiche»

Peng Shuai befindet sich in Sicherheit

Das Verschwinden der ehemaligen Tennisspielerin hat nun auch die Frauentennisorganisation erreicht. In einer Erklärung sagte der CEO der WTA, Steve Simon, dass die Anschuldigungen «tiefe Besorgnis» auslösen und appelliert, dass die Vorwürfe vollständig, fair, transparent und ohne Zensur geprüft werden müssten. Weiter sagt Simon, «Peng Shuai und alle Frauen verdienen es, gehört und nicht zensiert zu werden. Ihre Anschuldigungen über das Verhalten eines ehemaligen chinesischen Führers im Zusammenhang mit einem sexuellen Übergriff muss mit grösster Ernsthaftigkeit behandelt werden.»

Zudem betont Simon gegenüber der «Times», dass niemand bei der WTA-Tour mit der Tennisspielerin direkt in Kontakt war, jedoch der chinesische Tennisverband ihnen zugesichert habe, dass Peng Shuai in Sicherheit sei. Die ganze Bestürzung um Peng Shuai bring zum ersten Mal eine noch grössere Aufmerksamkeit auf die #MeToo-Debatte auch in China.