ATP Finals: Novak Djokovic zerstört Racket und siegt

Novak Djokovic startet mit einem Sieg gegen Holger Rune in die ATP Finals in Turin.

Gleich zwei seiner Schläger zertrümmert Novak Djokovic (ATP 1), als er Anfang des dritten Satzes bei seiner Auftaktpartie an den ATP Finals gegen Holger Rune (ATP 10) offensichtlich nicht zufrieden ist mit seinem Spiel. Wie so oft lässt sich der Serbe davon aber nicht aus dem Konzept bringen und gewinnt die hart umkämpfte Partie am Ende mit 7:6, 6:7 und 6:3.