«Ihr dürft nicht schweigen»

Tennis-Hoffnung mit emotionaler Rede gegen Rassismus

Die erst 16-jährige Cori Gauff hat sich mitten in den US-Protesten mit einer leidenschaftlichen Rede an die Demonstranten gewandt.

Auch Tennis-Nachwuchshoffnung Cori Gauff engagiert sich aktiv bei den Proteste in den USA. Die erst 16-Jährige hat sich in einer emotionalen Rede an die Menschen gerichtet. «Wenn du schwarze Musik hörst, wenn du schwarze Kultur magst, wenn du schwarze Freunde hast, dann ist das auch dein Kampf. Ihr dürft nicht schweigen», sagte sie.