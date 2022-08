Mit 40 Jahren : Tennis-Ikone Serena Williams beendet nach dem US Open ihre Karriere 

1 / 1 Serena Williams beendet ihre grandiose Tennis-Karriere. USA TODAY Sports

Darum gehts Die Tennis-Ikone Serena Williams hört mit 40 Jahren auf.

Der Tennis-Superstar will ein weiteres Kind.

23 Grand Slams hat die US-Amerikanerin gewonnen.

Am Montag gewann Serena Williams ihr erstes Spiel im Jahr 2022. Beim Turnier in Toronto bezwang sie die Spanierin Nuria Parrizas-Diaz in zwei Sätzen. Nun wurde bekannt, dass die langjährige Tennis-Dominatorin nach dem US Open ihre Karriere beendet.

Das Wort Rücktritt möchte die 40-Jährige aber nicht in den Mund nehmen. Im Interview mit der Vogue meint sie: «Ich entwickle mich weg vom Tennis, hin zu anderen Dingen, die mir wichtig sind.» Williams weiter: «Es ist das Schwerste, was ich mir vorstellen kann. Ich will nicht, dass es vorbei ist, aber gleichzeitig bin ich bereit für das, was danach kommt.»

23 Grand Slams gewonnen

Williams sagte, dass sie und ihr Mann ein weiteres Kind planen. «Ich möchte auf keinen Fall wieder als Sportlerin schwanger werden. Ich muss mit zwei Beinen im Tennis stehen oder mit zwei Beinen draussen sein.» Die US-Amerikanerin will mit einem Grand-Slam-Titel aufhören. «Ich weiss nicht, ob ich bereit sein werde, New York zu gewinnen. Aber ich werde es versuchen.» Mit einem Sieg in Flushing Meadows würde Williams mit 24 Grand-Slam-Titeln mit der australischen Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen.

Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Turnieren (7 Australian Open, 7 Wimbledon, 6 US Open, 3 French Open) hatte Mitte Juli beim Rasen-Klassiker in Wimbledon nach einjähriger Verletzungspause gleich in der ersten Runde gegen die Französin Harmony Tan verloren. Danach hatte sie zunächst offen gelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzen würde. Nun ist der Entscheid gefallen.