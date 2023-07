Tennis-Star Naomi Osaka ist erstmals Mama, nun naht das Comeback

Kampf mit Depressionen

Die Geburt des Kindes ist in der Szene seit Tagen ein Gesprächsthema. Bereits am Dienstag hatten US-Medien unter Berufung auf eine anonyme Quelle davon berichtet. Einen Tag später schrieb auch die Spielerinnen-Vereinigung WTA auf ihrer Internetseite, dass Osaka in Los Angeles ein Mädchen zur Welt gebracht habe.

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Problemen zu kämpfen. So hatte sie 2021 für Schlagzeilen gesorgt, als sie sich nach dem French Open aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Der Grund, wie später bekannt wurde: Angstzustände und Depressionen.

Zuletzt hat Osaka, mittlerweile die Weltnummer 436, am Turnier im September in Tokio teilgenommen und dort wegen Bauchschmerzen in der zweiten Runde Forfait gegeben. Seither hatte sie keine einzige Partie mehr bestritten. Anfang Jahr gab Osaka ihren Verzicht auf eine Australian-Open-Teilnahme bekannt. Im kommenden Jahr will sie aber wieder in den Australien an den Start gehen.