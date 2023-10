Tennis: Novak Djokovic profitiert von Alcaraz-Absage

Djokovics Matchball beim US-Open-Final. SRF

Darum gehts Novak Djokovic hat gute Chancen, zum achten Mal das Jahr als Nummer eins zu beenden.

Dies auch, weil Konkurrenz Carlos Alcaraz sich verletzte.

Djokovics Trainer erklärt, der Serbe wisse sich trotz grossem Erfolg immer wieder neu zu motivieren.

«Ich gehe mit einem klaren Vorhaben an die restlichen Turniere: Ich will das Jahr als Nummer eins abschliessen», verkündete Carlos Alcaraz zuletzt in Shanghai. Damit dürfte es nach der verletzungsbedingten Absage der Weltnummer zwei für die Swiss Indoors in Basel nun schwierig werden. Der Spanier schlägt sich mit Problemen an der Plantarfaszie im linken Fuss und einer Muskelermüdung im unteren Rücken herum.

Deswegen droht er sein Ziel, die Saison 2023 als offiziell bester Tennisspieler des Jahres zu beenden, zu verfehlen. Grosser Nutzniesser der Alcaraz-Verletzung ist Novak Djokovic, der seit Mitte September keinen Match absolvierte und nun trotzdem weiter auf dem Tennis-Thron sitzt.

Alcaraz sieglos seit Wimbledon-Triumph

Für den 36-jährigen Serben wäre es ein weiterer Triumph in seinem einzigartigen Palmarès, das Jahr als Nummer eins abzuschliessen. Er würde dies zum insgesamt achten Mal tun und damit seinen eigenen Rekord weiter ausbauen. Zudem wäre es für Djokovic im Generationenduell mit dem 20-jährigen Alcaraz ein Prestige-Erfolg, nachdem einige Experten den Wimbledon-Sieg des Spaniers schon als vermeintliche Wachablösung im Männer-Tennis einstuften.

Wohl das Tennis-Spiel des Jahres: Der Wimbledon-Final zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. IMAGO/Paul Zimmer

Seitdem Alcaraz die Regentschaft Djokovics an der Church Road beendete, konnte der Iberer aber kein einziges Turnier mehr gewinnen. «Ich sage immer, dass man sich durch eine Niederlage mehr verbessern kann als durch einen Sieg», meinte Alcaraz, nachdem er in Shanghai gegen Grigor Dimitrov seine fünfte Pleite seit Wimbledon kassiert hatte.

Unaufhaltsamer Djokovic im Herbst

Djokovic hingegen verkraftete seine Final-Pleite in Wimbledon auf eindrückliche Art und Weise. 13 Siege in 13 Partien, dazu die Titelgewinne in Cincinnati (im Final gegen Alcaraz) und am US Open sprechen eine eindrückliche Sprache für die Stärke des 24-fachen Grand-Slam-Champions.

Trainer Goran Ivanisevic kennt Novak Djokovic wie wenig andere. IMAGO/Offside Sports Photography

Goran Ivanisevic, Djokovics Trainer, sprach zuletzt an einer Pressekonferenz über die Arbeit mit seinem Schützling. «Es ist nicht einfach, ihn zu motivieren, weil er schon alles gewonnen hat, aber wir haben einen Weg», erklärte der Kroate. Die beiden seien oft nicht gleicher Meinung, aber Ivanisevic meint, es sei «gut, sich auf dem Platz zu streiten».

Coach lobt Djokovic als «Genie»

«Ich bin glücklich, ein Genie, den besten Tennisspieler aller Zeiten und einen der besten Sportler überhaupt zu trainieren», meinte der Ex-Profi. Djokovic hätte zwar das Glück gehabt, Rafael Nadal und Roger Federer vor sich zu haben, die sich gegenseitig pushten. Dennoch motiviere sich der Superstar in erster Linie selbst. «Er versucht immer, einen Weg zu finden, um zu gewinnen, ohne Ausreden, auch wenn er krank oder verletzt ist», so Ivanisevic.

Bis Ende Jahr plant Djokovic, vor den ATP-Finals in Turin nur noch in Paris-Bercy anzutreten, wo aktuell auch Alcaraz auf der Teilnehmerliste steht. Der Serbe wird das Turnier in der französischen Hauptstadt mit 500 Punkten Vorsprung auf den Spanier in Angriff nehmen, der 180 Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen hat. Djokovic kassierte 2022 in Paris-Bercy im Final eine Niederlage gegen Holger Rune und muss deswegen 600 Zähler verteidigen. In Turin schnappte sich Djokovic letztes Jahr den Titel (1500 Punkte), während Alcaraz damals verletzt absagen musste.

