Ist es Frust? Oder Neid? Oder einfach, um auf sich aufmerksam zu machen? Gut möglich, dass es eine Kombination davon ist, warum der Tennis-Profi Gilles Simon Roger Federer öffentlich kritisiert. Der Franzose tat das in seiner Biografie «Ce sport qui rend fou» – «Der Sport, der dich verrückt macht» , die am Mittwoch auf Französisch erschienen ist.

Bereits in Kapitel 2, «Der Mythos Federer» , nimmt sich der 35-Jährige den 20-fachen Grand-Slam-Sieger zur Brust. «Federer hat uns bereits zwanzig Jahre gekostet. Es wäre gut, wenn er uns nicht noch zwanzig weitere kostet» , steht da unter anderem. Simon will damit sagen, dass die Strahlkraft Federers alles überragt. Zwar mache Federer die beste Werbung, « die unser Sport haben kann» , so Simon, aber durch seinen Einfluss verheize er auch junge Spieler. Denn man bringe den Junioren bei, so zu spielen wie Federer, damit sie gewinnen. Aber: «Bis man jemanden findet, der sein Spiel reproduzieren kann, muss man lange suchen.» Und daran zerbrechen viele Spieler.