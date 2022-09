US Open : Tennis-Profi Ruud als erster Norweger im Final

Das erste Halbfinal bei den Männern ist entschieden: Casper Ruud erhält mit seinem Einzug in den Final seine Chancen, nach den US Open als Weltnummer 1 gefeiert zu werden aufrecht.

Wer sein Gegner am Sonntag in New York sein wird, muss noch entschieden werden.

Am Freitagabend gewann er im Halbfinal der US Open gegen den Russen Karen Chatschanow in vier Sätzen.

Tennisspieler Casper Ruud hat als erster Norweger den Final der US Open in New York erreicht. Der 23-Jährige setzte sich in seinem Halbfinal am Freitag (Ortszeit) mit 7:6 (7:5), 6:2, 5:7 und 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow (26) durch. Der French-Open-Finalist wahrte zudem die Chance, nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres die neue Nummer eins der Weltrangliste zu werden.