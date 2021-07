Mit 32 Jahren - Tennis-Profi Timea Bacsinszky tritt per sofort zurück

1 / 5 Nun ist endgültig fertig mit Profi-Sport: Timea Bacsinszky hängt den Tennis-Schläger an den Nagel. Urs Lindt/freshfocus Die Lausannerin war lange Zeit eines der weiblichen Aushängeschilder von Swiss Tennis. freshfocus Die letzte Partie auf der WTA-Tour hatte Bacsinszky allerdings bereits 2019 bestritten. freshfocus

Darum gehts Die Schweizer Tennisspielerin Timea Bacsinszky beendet ihre Karriere im Alter von 32 Jahren per sofort

Die Lausannerin erreichte in ihrer Karriere zweimal den French-Open-Halbfinal und holte 2016 in Rio zusammen mit Martina Hingis Olympia-Silber im Doppel.

Ihre letzte Partie auf der WTA-Tour bestritt die Waadtländerin im September 2019.

Mit 32 Jahren, nach 18 Jahren als Profi, nach 4 WTA-Titeln hat Timea Bacsinszky vom Spitzentennis genug. Die Lausannerin gab ihren Rücktritt auf Instagram bekannt. Als kleines Mädchen habe sie sich nie träumen lassen, was sie erlebte, schreibt sie. «Danke für die harten Momente, das Lächeln, die Tränen, die Zweifel, aber auch die Ausbildung, die du auf mich übertragen hast», bedankt sie sich beim Tennis.

Ausserdem bedankt sie sich in ihren Posts auf Instagram bei ihrer Familie und ihren Freunden. Bacsinszky gewann in ihrer Karriere die WTA Titel in Luxemburg (2009), Acapulco und Monterrey (beide Mexiko 2015) und Rabat (Marokko 2016). Zudem gewann sie sechs Titel im Doppel mit diversen Partnerinnen. Am French Open 2015 und 2017 erreichte sie zudem zweimal den Halbfinal.

Unvergessen bleibt dabei vor allem die legendäre Partie gegen Serena Williams 2015, als Bacsinszky den ersten Satz gewann und ihren ersten Einzug in einen Grand-Slam-Final vor Augen hatte, dann aber gegen eine äusserst theatralisch aufspielende Williams nicht mehr entgegen halten und konnte und am Ende 10 Games in Folge verlor.

Die Lausannerin überzeugte nicht nur als Einzelkämpferin auf der WTA-Tour, sondern konnte in ihrer Karriere oftmals bei den Partien im Fed-Cup über sich hinaus wachsen. Dazu holte Bacsinszky 2016 in Rio de Janeiro zusammen mit Martina Hingis sensationell Olympia-Silber im Doppel. Einer der Höhepunkte in der Laufbahn der Westschweizerin, die von Tiefen und Höhen geprägt war.

Bereits 2013 mit Rücktrittsgedanken

Bacsinszky hatte ihre Karriere bereits im April 2013 pausiert und liebäugelte schon damals mit einem endgültigen Rücktritt. Die heute 32-Jährige versuchte sich auf fremden Terrain und trat ein Praktikum in einem Hotel an. Einen Monat später erhielt sie dann kurzfristig einen Startplatz für die Qualifikation der French Open, worauf sie ihre Karriere fortsetzte.