Gründe unbekannt: Tennis-Rüpel Nick Kyrgios sagt Swiss Indoors in Basel ab

Die amtierende Weltnummer 1, Carlos Alcaraz, wird in der St. Jakobshalle am Start sein.

Viele Schweizer Tennis-Fans dürften diese Meldung mit Bedauern lesen. So wird der Australier Nick Kyrgios nicht an den Swiss Indoors in Basel teilnehmen, auch für das ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy hat die Weltnummer 21 abgesagt. Beim Turnier in Tokio musste der Wimbledon-Finalist frühzeitig aufgeben, gut möglich, dass diese Verletzung der Grund für die Absage ist. Offiziell gibt es keine Begründung. Für Kyrgios rückt der 20-jährige Brite Jack Draper nach.