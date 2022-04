Verwirrung total – Tennis-Spieler wird nach unerklärlichem Schiri-Skandal der Sieg gestohlen

So etwas hat die Tenniswelt wohl noch nie gesehen. Beim ATP-Turnier in Houston jubelt Steven Diez (ATP 292) in der Qualifikation bereits über seinen Zwei-Satz-Sieg. Er gewinnt 6:4, 6:4. Der Schiedsrichter Adel Borghei bestätigt das mit dem obligatorischen «Game, Set and Match – Diez». Doch dann überlegt es sich der Schiri anders. Die Partie geht weiter, der vermeintlich unterlegene Gijs Brouwer (ATP 361) geht doch noch mit 6:4, 5:7, 2:6 als Sieger vom Platz.