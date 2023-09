US Open: Stan Wawrinka ältester Match-Sieger bei US Open seit 31 Jahren

Stan Wawrinka schafft es beim US Open in die Sechzehntelfinals. Der Waadtländer hat sich gegen den Argentinier Thomas Martin Etcheverry in vier Sätzen mit 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2 durchgesetzt. In einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Wawrinka mit vier Bällen in die Mitte des Courts schreitet und die Zuschauer zu Applaus auffordert. Die Zuschauer leisten dem Tennis-Profi Folge, indem sie jubeln und die Arme in die Höhe reissen.